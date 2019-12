Любимые читатели!

К Новому году мы подготовили диджитал адвент-календарь с небольшим подарком для вас, а точнее, их 26! Как это работает? Каждый день в течение месяца вас ждет сюрприз от наших друзей и партнеров: Kiehl's, Coco Street Food, Shymbulak, PURE, Hackett, Oh My Look! и многих других. Следите за обновлениями!