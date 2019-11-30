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PURE - магазин эффективной косметики для базового ухода за кожей и для решения эстетических проблем. На полках магазина PURE нет случайных средств и брендов, вся косметика проходит тщательный отбор и обязательное тестирование. За четыре года магазин вырос от маленького магазина в социальных сетях до шоу-рума и интернет-магазина с тысячами довольных клиентов.

 

Сколько: Скидка 15%

Дата: До 31 декабря

Примечание: Скидка действует на всю продукцию в интернет-магазине

Любимые читатели!

К Новому году мы подготовили диджитал адвент-календарь с небольшим подарком для вас, а точнее, их 26! Как это работает? Каждый день в течение месяца вас ждет сюрприз от наших друзей и партнеров: Kiehl's, Coco Street Food, Shymbulak, PURE, Hackett, Oh My Look! и многих других. Следите за обновлениями!

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